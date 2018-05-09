Тренерский штаб сборной России по хоккею примет решение об участии Гусева в матче ЧМ с Чехией в день игры

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Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что решение об участии форварда Никиты Гусева в матче чемпионата мира с командой Чехии будет принято в день игры.

«Состояние Гусева нормальное, ему лучше. Сегодня первая тренировка со всеми, до этого он занимался с неиграющим составом. Состояние даёт нам положительные ожидания, поэтому мы его заявили. Завтра уже будем принимать решение о том, сыграет он или нет. Пока тяжело говорить о сочетаниях, все будем решать в день игры», — приводит слова Жамнова РИА Новости.

Матч Россия — Чехия состоится 10 мая.

Ранее сообщалось, что Гусев, Никита Сошников и Илья Сорокин внесены в заявку сборной России на ЧМ-2018 по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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