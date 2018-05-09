Тренерский штаб сборной России по хоккею примет решение об участии Гусева в матче ЧМ с Чехией в день игры
«Состояние Гусева нормальное, ему лучше. Сегодня первая тренировка со всеми, до этого он занимался с неиграющим составом. Состояние даёт нам положительные ожидания, поэтому мы его заявили. Завтра уже будем принимать решение о том, сыграет он или нет. Пока тяжело говорить о сочетаниях, все будем решать в день игры», — приводит слова Жамнова РИА Новости.
Матч Россия — Чехия состоится 10 мая.
Ранее сообщалось, что Гусев, Никита Сошников и Илья Сорокин внесены в заявку сборной России на ЧМ-2018 по хоккею.