СМИ: «Ювентус» не делал официального предложения по трансферу Мораты

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Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в возвращении нападающего Альваро Мораты, однако ещё не делало официального предложения «Челси».

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что испанец недоволен своим положением в клубе.

В нынешнем сезоне Мората забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 29 матчах.

Ранее стало известно, что футболист «Челси» Мората может вернуться в «Ювентус».

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