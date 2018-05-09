СМИ: «Ювентус» не делал официального предложения по трансферу Мораты
Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в возвращении нападающего Альваро Мораты, однако ещё не делало официального предложения «Челси».
Об этом сообщает Goal.
Отмечается, что испанец недоволен своим положением в клубе.
В нынешнем сезоне Мората забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 29 матчах.
Ранее стало известно, что футболист «Челси» Мората может вернуться в «Ювентус».
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