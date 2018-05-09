СМИ: «Ювентус» не делал официального предложения по трансферу Мораты

Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в возвращении нападающего Альваро Мораты, однако ещё не делало официального предложения «Челси».

Об этом сообщает Goal. Отмечается, что испанец недоволен своим положением в клубе. В нынешнем сезоне Мората забил 11 голов и сделал шесть результативных передач в 29 матчах. Ранее стало известно, что футболист «Челси» Мората может вернуться в «Ювентус».