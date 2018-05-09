Фергюсон после выхода из комы пожелал узнать результат матча «Донкастера»
Как сообщает The Sun, когда 76-летний шотландец был выведен из состояния искусственной комы в больнице Сити-оф-Солфорд, он спросил: «Как успехи у «Донкастера»?».
«Эти типичный сэр Алекс — он не может перестать говорить о футболе. Он очень бодрый, прогноз, касающийся его состояния, оптимистичный. Он уже меняет своё расписание», — сказал источник, близкий к ситуации.
Ранее сообщалось, что перенёсший операцию Фергюсон вышел из комы.