Фергюсон после выхода из комы пожелал узнать результат матча «Донкастера»

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон после операции по поводу кровоизлияния в мозг первым делом пожелал узнать результат матча «Донкастер Роверс», которым руководит его сын Даррен.

Как сообщает The Sun, когда 76-летний шотландец был выведен из состояния искусственной комы в больнице Сити-оф-Солфорд, он спросил: «Как успехи у «Донкастера»?».

«Эти типичный сэр Алекс — он не может перестать говорить о футболе. Он очень бодрый, прогноз, касающийся его состояния, оптимистичный. Он уже меняет своё расписание», — сказал источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что перенёсший операцию Фергюсон вышел из комы.

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