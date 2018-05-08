ФИФА оштрафовала РФС за расистские выкрики фанатов во время матча Россия — Франция

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) за расистские выкрики болельщиков во время контрольного матча между сборными России и Франции, который прошёл 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

Как сообщает пресс-служба ФИФА, сумма штрафа, наложенного на РФС, составит 30 тыс. швейцарских франков ($29 тыс.). Во время матча фанаты сборной России позволили себе расистские выкрики в адрес французских футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле. Ранее стало известно, что ФИФА позволит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма.