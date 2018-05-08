Лыжник Крюков сообщил, когда примет решение о возможном продолжении карьеры

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Олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам Никита Крюков сообщил, когда примет решение о продолжении или завершении своей спортивной карьеры.

7 мая одна из фирм — производителей лыж, имевшая контракт с Крюковым, объявила, что лыжник завершает карьеру.

«Действительно, у меня закончился контракт с этим производителем. Но официального решения о завершении своей карьеры я ещё не принял», — цитирует Крюкова ТАСС.

Он заявил, что ясность в этом вопросе наступит ближе к концу лета, после окончания летней подготовки.

Ранее Крюков сообщил о продолжении карьеры, несмотря на то, что он пропустил большую часть сезона-2017/18 из-за травм и временного отстранения.

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