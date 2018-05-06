Французский спортсмен погиб при подготовке к новому мировому рекорду скорости на велосипеде

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Француз Франсуа Жисси погиб при подготовке к установлению нового мирового рекорда скорости на велосипеде.

Как сообщает газета L'Alsace, трагедия произошла во время очередной тренировки. Жисси не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч. В кратчайшие сроки ему была оказана медицинская помощь, но французский экстремал скончался от полученных травм.

В 2014 году Жисси установил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/ч. В этот раз он хотел превзойти отметку в 400 км/ч. Для достижения таких результатов он использовал реактивный велосипед собственной сборки.

Ранее сообщалось, что белорусский велогонщик Константин Сивцов получил перелом шейного позвонка в результате падения на «Джиро д'Италия».

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