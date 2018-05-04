«Брайтон» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Победу своей команде принёс Паскаль Гросс.

В турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 77-ю баллами остался вторым. «Брайтон» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место.

Ранее сообщалось, что Яя Туре уйдёт из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

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