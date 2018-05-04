«Брайтон» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Победу своей команде принёс Паскаль Гросс.
В турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 77-ю баллами остался вторым. «Брайтон» набрал 40 очков и поднялся на 11-е место.
Ранее сообщалось, что Яя Туре уйдёт из «Манчестер Сити» по окончании сезона.
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