«Юта» сравняла счёт в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном»

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«Юта Джаз» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 116:108 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, в активе которого 32 очка.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующая игра состоится 4 мая.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» обыграл «Торонто» в матче серии 1/4 финала плей-офф НБА, «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нью-Орлеана».

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