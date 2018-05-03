«Юта» сравняла счёт в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном»

«Юта Джаз» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 116:108 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, в активе которого 32 очка.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующая игра состоится 4 мая.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» обыграл «Торонто» в матче серии 1/4 финала плей-офф НБА, «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нью-Орлеана».