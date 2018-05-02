Исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов подтвердил факт переговоров с «Панатинаикосом»

Исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос подтвердил, что руководство турнира ведёт переговоры с греческим «Панатинаикосом» о выступлении команды в следующем сезоне.

«Много команд выразили желание вступить в Лигу чемпионов, и «Панатинаикос» будет рассматриваться нами как одна из самых больших и исторических команд Европы», — приводит слова Комниноса Eurohoops.

Он отметил, что помимо «Панатинаикоса» есть и другие команды, которые могут обеспечить себе участие в турнире благодаря своим успешным выступлениям на внутренней арене.

«Мы уже провели переговоры с руководством «Панатинаикоса», поговорим ещё и на этой неделе. Нам нужно совместно изучить перспективу участия команды в нашем турнире. «Панатинаикос» получит то же предложение, что и другие команды. Мы не планируем никаких дополнительных стимулов», — добавил функционер.

Ранее владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос заявил, что его клуб прекратит выступления в баскетбольной Евролиге.