Стал известен состав сборной Швейцарии на чемпионат мира по хоккею в Дании

Пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии объявила состав национальной команды на ЧМ-2018, который пройдёт в Дании.

В список из 25 игроков, среди которых четыре представителя команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вошли:

— голкиперы: Ретто Берра («Анахайм Дакс»), Жиль Сенн, Леонардо Дженони;

— защитники: Рафаэль Диас, Йоэль Дженацци, Лукас Фрик, Рамон Унтерзандер, Дин Кукан, Йонас Зигенталер, Мирко Мюллер («Нью-Джерси Девилз»), Дэйв Саттер, Михаэль Фора;

— нападающие: Крис Балтисбергер, Рето Шаппи, Тристан Шервей, Симон Мозер, Гаэтан Хаас, Грегори Хофманн, Свен Андригетто («Колорадо Эвеланш»), Дамьен Риат, Джоэл Вермин, Нино Нидеррайтер («Миннесота Уайлд»), Ной Род, Энцо Корви, Самуэль Вальсер.

Сборная Швейцарии сыграет на чемпионате мира в группе А, где встретится с командами России, Швеции, Чехии, Франции, Белоруссии, Словакии и Австрии.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Никита Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании.