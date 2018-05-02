Стал известен состав сборной Швейцарии на чемпионат мира по хоккею в Дании

Короткая ссылка
Пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии объявила состав национальной команды на ЧМ-2018, который пройдёт в Дании.

В список из 25 игроков, среди которых четыре представителя команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вошли:

— голкиперы: Ретто Берра («Анахайм Дакс»), Жиль Сенн, Леонардо Дженони;

— защитники: Рафаэль Диас, Йоэль Дженацци, Лукас Фрик, Рамон Унтерзандер, Дин Кукан, Йонас Зигенталер, Мирко Мюллер («Нью-Джерси Девилз»), Дэйв Саттер, Михаэль Фора; 

— нападающие: Крис Балтисбергер, Рето Шаппи, Тристан Шервей, Симон Мозер, Гаэтан Хаас, Грегори Хофманн, Свен Андригетто («Колорадо Эвеланш»), Дамьен Риат, Джоэл Вермин, Нино Нидеррайтер («Миннесота Уайлд»), Ной Род, Энцо Корви, Самуэль Вальсер.

Сборная Швейцарии сыграет на чемпионате мира в группе А, где встретится с командами России, Швеции, Чехии, Франции, Белоруссии, Словакии и Австрии.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Никита Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных