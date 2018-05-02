Актёр Рассел Кроу ответил тренеру «Ливерпуля» Клоппу на предложение сыграть против «Ромы» за английскую команду
Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» немец пошутил, что Кроу сыграет за английскую команду в полузащите.
«Ха, не та команда. Вперед, «Рома»!» — написал Кроу в Twitter.
Ha. Squadra sbagliata.— Russell Crowe (@russellcrowe) 2 мая 2018 г.
Forza Roma!! https://t.co/AWmK3fV02z
Встреча между командами состоится 2 мая и начнётся в 21:45 мск.
Ранее футболист «Ромы» Раджа Наингголан признался, что в детстве занимался мелким воровством.