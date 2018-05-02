Актёр Рассел Кроу ответил тренеру «Ливерпуля» Клоппу на предложение сыграть против «Ромы» за английскую команду

Актёр Рассел Кроу, известный, в частности, по главной роли в фильме «Гладиатор», обратился к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» немец пошутил, что Кроу сыграет за английскую команду в полузащите.

«Ха, не та команда. Вперед, «Рома»!» — написал Кроу в Twitter.

Встреча между командами состоится 2 мая и начнётся в 21:45 мск.

Ранее футболист «Ромы» Раджа Наингголан признался, что в детстве занимался мелким воровством.