Тренер «Баварии» об ответном матче с «Реалом»: в футболе воля может свернуть горы

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«В футболе воля может свернуть горы. Мы будем очень неприятным соперником. Мои футболисты знают, как в таких матчах превзойти самих себя», — приводит слова Хайнкеса пресс-служба клуба.

Он отметил, что во втором матче его команда должна действовать эффективнее, чем в первой игре.

«В течение сезона мы забили много мячей. Я надеюсь, что мы сможем показать ту эффективность, которая является нашей отличительной чертой», — добавил тренер.

Матч «Реал» — «Бавария» состоится 1 мая в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Арьен Роббен не поможет «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом».