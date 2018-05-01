Тренер «Баварии» об ответном матче с «Реалом»: в футболе воля может свернуть горы
«В футболе воля может свернуть горы. Мы будем очень неприятным соперником. Мои футболисты знают, как в таких матчах превзойти самих себя», — приводит слова Хайнкеса пресс-служба клуба.
Он отметил, что во втором матче его команда должна действовать эффективнее, чем в первой игре.
«В течение сезона мы забили много мячей. Я надеюсь, что мы сможем показать ту эффективность, которая является нашей отличительной чертой», — добавил тренер.
Матч «Реал» — «Бавария» состоится 1 мая в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Арьен Роббен не поможет «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом».