Гарт будет единственным кандидатом на пост президента Федерации санного спорта России
По состоянию на вечер 30 апреля никто, кроме Гарт, не подал заявку на участие в выборах президента ФССР.
«На данный момент мы не получали никаких других заявок. Наталия Сергеевна — единственный кандидат в президенты», — приводит слова Веланской РИА Новости.
Выборы президента федерации состоятся на отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 14 мая в Москве. Гарт возглавляет организацию с августа 2012 года.
Ранее экспертный совет Министерства спорта России признал неудовлетворительными результаты сборной России по санному спорту в олимпийском сезоне.