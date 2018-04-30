Гарт будет единственным кандидатом на пост президента Федерации санного спорта России

Пресс-атташе Рина Веланская сообщила, что действующая глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт будет единственным претендентом на пост президента организации.

По состоянию на вечер 30 апреля никто, кроме Гарт, не подал заявку на участие в выборах президента ФССР.

«На данный момент мы не получали никаких других заявок. Наталия Сергеевна — единственный кандидат в президенты», — приводит слова Веланской РИА Новости.

Выборы президента федерации состоятся на отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 14 мая в Москве. Гарт возглавляет организацию с августа 2012 года.

Ранее экспертный совет Министерства спорта России признал неудовлетворительными результаты сборной России по санному спорту в олимпийском сезоне.