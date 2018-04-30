Ламорелло покинул пост генменеджера клуба НХЛ «Торонто»

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Лу Ламорелло покинул пост генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс».

Ламорелло со следующего сезона станет старшим советником клуба, сообщает пресс-служба «Торонто».

«Мы договорились с Лу три года назад, что он будет работать на посту генерального менеджера в течение трёх лет. Затем на четыре года он должен был стать старшим советником. Сегодня я сообщил Ламорелло, что мы не будем отклоняться от плана», — заявил президент «Торонто» Брендан Шэнахэн.

Он также сообщил, что клуб ищет нового генерального менеджера.

За время руководства Ламорелло «Торонто» дважды выходил в плей-офф, но завершал выступление в первом раунде. В 2016 году клуб выбрал под первым номером на драфте Остона Мэттьюса.

Ранее «Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ со счётом 7:4 и вышел в четвертьфинал.

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