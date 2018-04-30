Ламорелло покинул пост генменеджера клуба НХЛ «Торонто»

Лу Ламорелло покинул пост генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс».

Ламорелло со следующего сезона станет старшим советником клуба, сообщает пресс-служба «Торонто».

«Мы договорились с Лу три года назад, что он будет работать на посту генерального менеджера в течение трёх лет. Затем на четыре года он должен был стать старшим советником. Сегодня я сообщил Ламорелло, что мы не будем отклоняться от плана», — заявил президент «Торонто» Брендан Шэнахэн.

Он также сообщил, что клуб ищет нового генерального менеджера.

За время руководства Ламорелло «Торонто» дважды выходил в плей-офф, но завершал выступление в первом раунде. В 2016 году клуб выбрал под первым номером на драфте Остона Мэттьюса.

Ранее «Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ со счётом 7:4 и вышел в четвертьфинал.