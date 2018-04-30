«Хьюстон» обыграл «Юту» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Хьюстон Рокетс» на своей площадке одержал победу над «ЮтаДжаз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 110:96.

Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, принесший «Хьюстону» 41 очко.

В составе «Юты» по 21 очку набрали Донован Митчелл и Джей Краудер.

Счёт в серии стал 1:0. Следующий матч состоится 3 мая.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных