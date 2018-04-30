«Хьюстон» обыграл «Юту» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке одержал победу над «ЮтаДжаз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 110:96. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, принесший «Хьюстону» 41 очко. В составе «Юты» по 21 очку набрали Донован Митчелл и Джей Краудер. Счёт в серии стал 1:0. Следующий матч состоится 3 мая. Ранее сообщалось, что «Кливленд» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.