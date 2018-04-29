Президент «Ромы» грубо прокомментировал инцидент с болельщиком в Ливерпуле

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Президент «Ромы» Джим Паллотта резко высказался об инциденте, который произошёл перед матчем команды в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Один из болельщиков английской команды Шон Кокс подвергся нападению со стороны фанатов итальянцев, в настоящий момент он находится в искусственной коме.

«99,9% наших болельщиков – лучшие в мире. Есть лишь парочка грёбаных кретинов, которые тянут остальных вниз. У «Ромы» продолжительная история. И кучка недоумков разрушает эту историю, атакует наше наследие. Я от этого устал», — приводит слова Паллотты пресс-служба «Ромы».

Он отметил, что матчи в полуфинале Лиги чемпионов прекрасны, однако они не являются вопросом жизни и смерти.

«Я молюсь за Шона и его семью. Но настало время, чтобы порядки в Италии и Риме изменились, ведь подобное происходит слишком часто», — подчеркнул Паллотта.

Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.

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