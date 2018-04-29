Президент «Ромы» грубо прокомментировал инцидент с болельщиком в Ливерпуле
Один из болельщиков английской команды Шон Кокс подвергся нападению со стороны фанатов итальянцев, в настоящий момент он находится в искусственной коме.
«99,9% наших болельщиков – лучшие в мире. Есть лишь парочка грёбаных кретинов, которые тянут остальных вниз. У «Ромы» продолжительная история. И кучка недоумков разрушает эту историю, атакует наше наследие. Я от этого устал», — приводит слова Паллотты пресс-служба «Ромы».
Он отметил, что матчи в полуфинале Лиги чемпионов прекрасны, однако они не являются вопросом жизни и смерти.
«Я молюсь за Шона и его семью. Но настало время, чтобы порядки в Италии и Риме изменились, ведь подобное происходит слишком часто», — подчеркнул Паллотта.
Ранее сообщалось, что «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков.