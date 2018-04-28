«Торонто» переиграл «Вашингтон» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Торонто Рэпторс» в гостях переиграл «Вашингтон Уизардз» в шестом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 102:92.

В составе «Торонто» самым результативным оказался Кайл Лоури, набравший 24 очка.

У «Вашигтона» больше всех баллов набрал Брэдли Бил. На его счету 32 очка.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу «Торонто».

В 1/4 финала канадский клуб встретится с победителем пары «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс».

Ранее «Милуоки Бакс» дома сломил сопротивление «Бостон Селтикс» в шестом матче серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных