Президент ФИДЕ Илюмжинов выиграл суд у Reuters и получил извинения от Washington Times

Короткая ссылка
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что выиграл суд о защите чести и достоинства у агентства Reuters.

«Выиграл у них £50 тыс. От издания Washington Times получил официальные извинения. Есть другая американская газета, мы подали иск на $500 тыс. Потихонечку я отыгрываю», — приводит слова Илюмжинова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что от Илюмжинова потребовали ухода с поста президента ФИДЕ из-за санкций США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных