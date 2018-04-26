Президент ФИДЕ Илюмжинов выиграл суд у Reuters и получил извинения от Washington Times

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что выиграл суд о защите чести и достоинства у агентства Reuters.

«Выиграл у них £50 тыс. От издания Washington Times получил официальные извинения. Есть другая американская газета, мы подали иск на $500 тыс. Потихонечку я отыгрываю», — приводит слова Илюмжинова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что от Илюмжинова потребовали ухода с поста президента ФИДЕ из-за санкций США.