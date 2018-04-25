Наумов: ФК «Тосно» может переехать в Калининград или Нижний Новгород

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области может переехать в Калининград или Нижний Новгород.

«Сейчас ходит много слухов, что «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород, где есть стадионы. И сразу начать с Лиги Европы. Но я не сторонник этого. Будет искусственно созданное дитя», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём».

Он отметил, что клуб может развиваться и в Ленинградской области, так как к чемпионату мира было построено очень много баз.

9 мая «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» в финале Кубка России в Волгограде.

Ранее сообщалось, что вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным.

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