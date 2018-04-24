Российская легкоатлетка Ласицкене примет участие в этапе Бриллиантовой лиги в Риме

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Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене примет участие в четвёртом этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги, который состоится 31 мая в Риме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Отмечается, что, помимо Рима, россиянка планирует выступить на турнире Бриллиантовой лиги в Шанхае, запланированном на 12 мая. Им Ласицкене и откроет летний сезон.

Ранее стало известно, что Ласицкене была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте 2018 года.

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