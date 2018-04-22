Гусев: отсутствие Смолова будет серьёзной потерей для «Краснодара» в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Краснодаром» в 27-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Армейцы могут победить за счёт игры на своём стадионе и поддержки болельщиков. Считаю, что по мастерству футболистов ЦСКА превосходит «Краснодар». Отсутствие лучшего нападающего России Фёдора Смолова будет серьёзной потерей для «Краснодара», а для ЦСКА — большим подспорьем», — приводит слова Гусева РИА Новости.

Смолов пропустит матч с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.

Встреча состоится 22 апреля в Москве. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» просит РФС разрешить внедрить VAR, чтобы исключить «приступы слепоты» у судей.