Гусев: отсутствие Смолова будет серьёзной потерей для «Краснодара» в матче с ЦСКА

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Краснодаром» в 27-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Армейцы могут победить за счёт игры на своём стадионе и поддержки болельщиков. Считаю, что по мастерству футболистов ЦСКА превосходит «Краснодар». Отсутствие лучшего нападающего России Фёдора Смолова будет серьёзной потерей для «Краснодара», а для ЦСКА — большим подспорьем», — приводит слова Гусева РИА Новости.

Смолов пропустит матч с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.

Встреча состоится 22 апреля в Москве. Начало — в 16:30 мск. 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» просит РФС разрешить внедрить VAR, чтобы исключить «приступы слепоты» у судей.

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