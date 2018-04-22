На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде подрались болельщик и стюард в перерыве футбольного матча

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В перерыве матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» — «Химки» произошла драка между болельщиком и стюардом.

Болельщик уронил флаг на стюарда. Работник стадиона в ответ ударил в лицо, разбив губу, сообщает «Клопс». Между мужчинами возникла перепалка.

Сотрудника стадиона вывели за пределы арены, а другие стюарды принесли извинения перед болельщиками. Сообщается, что никто не обращался в полицию по данному инциденту.

Матч проходил на новом стадионе в Калининграде, построенном к чемпионату мира 2018 года по футболу.

Ранее сообщалось, что второй тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде завершился безголевой ничьей.

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