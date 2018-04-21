«Бавария» крупно обыграла «Ганновер» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» на выезде с крупным счётом победила «Ганновер-96» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

У «Баварии» отличились Томас Мюллер (57-я минута), Роберт Левандовски (73-я) и Себастьян Руди (89-я минута).

«Бавария» досрочно завоевала титул чемпиона Германии в нынешнем сезоне. В активе мюнхенцев 78 очков. «Ганновер-96» с 36 баллами располагается на 13-й строчке.

Ранее председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.