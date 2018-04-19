Стало известно место проведения контрольного матча между сборными России и Турции по футболу

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Российский футбольный союз (РФС) определился с местом проведения контрольного матча между сборными России и Турции.

«Игра пройдёт 5 июня на стадионе «ВЭБ Арена». Время начала встречи, а также информация о билетной программе станут известно позднее», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Первоначально матч Россия — Турция должен был пройти на новом стадионе московского «Динамо».

«ВЭБ Арена» является домашним стадионом московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Российская футбольная премьер-лига рассматривает возможность проведения матча за Суперкубок России на стадионе «Динамо».

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