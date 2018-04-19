Депутаты Ижевска решили наградить фигуристку Загитову почётным знаком за заслуги перед городом
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение единогласно поддержали все 30 присутствующих на очередной сессии депутатов 19 апреля.
«Меры социальной поддержки награждённым данным почётным знаком не предоставляются, за исключением единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей», — заявила начальник управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации Ижевска Мария Васильева.
Торжественное вручение почётного знака состоится 12 июня на мероприятии, приуроченном ко дню города.
Ранее Загитова рассказала, как в детстве реагировала на занятия фигурным катанием.