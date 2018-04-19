Депутаты Ижевска решили наградить фигуристку Загитову почётным знаком за заслуги перед городом

Депутаты городской думы Ижевска приняли решение наградить олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании на Играх 2018 года в Пхёнчхане Алину Загитову почётным знаком «За заслуги перед городом Ижевском».

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение единогласно поддержали все 30 присутствующих на очередной сессии депутатов 19 апреля.

«Меры социальной поддержки награждённым данным почётным знаком не предоставляются, за исключением единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей», — заявила начальник управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации Ижевска Мария Васильева.

Торжественное вручение почётного знака состоится 12 июня на мероприятии, приуроченном ко дню города.

Ранее Загитова рассказала, как в детстве реагировала на занятия фигурным катанием.