Алексей Швед сказал, какой момент стал решающим в матче плей-офф баскетбольной Евролиги с ЦСКА
«Мне кажется, мы действовали намного лучше, чем в предыдущих матчах сезона с ЦСКА. Играли в свою игру, двигали мяч, делали открытые броски», — приводят слова Шведа «Известия».
Он также сказал, какой эпизод повлиял на исход встречи.
«Когда ЦСКА в концовке выигрывал плюс 3, арбитр ошибочно зафиксировал заступ у Егора Вяльцева. На большом экране показали повтор, на котором чётко было видно, что он сыграл по правилам. Больше мне сказать нечего. Думаю, это был решающий момент встречи», — отметил Швед.
Ранее московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над подмосковными «Химками» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.