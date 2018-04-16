Украинский боксёр Усик взял паузу перед боем с Гассиевым из-за травмы руки

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Из-за травмы руки украинец Александр Гассиев не сможет провести финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева 11 мая.

Об этом пишет Sport.ua.

Отмечается, что Усик прошёл медобследование, которое выявило у него проблемы с суставами левой руки.

Ранее сообщалось, что финал Всемирной боксёрской суперсерии Гассиев — Усик состоится летом 2018 года.

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