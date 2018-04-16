Стали известны победители Бостонского марафона

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Японец Юки Каваучи и американка Дезире Линден стали победителями 122-го Бостонского марафона.

Об этом сообщается в официальном Twitter турнира.

Каваучи финишировал в мужском забеге за 2 часа 15 минут 58 секунд. Линдсен преодолела дистанцию в рамках женского соревнования за 2 часа 39 минут 54 секунды, став первой за 33 года спортсменкой из США, которая одержала победу на Бостонском марафоне.

Впервые турнир состоялся в 1897 году, и с тех пор он проводится ежегодно в третий понедельник апреля. В 2013 году во время Бостонского марафона был совершён теракт, в результате которого погибли трое и пострадали более 280 человек.

Ранее сообщалось, что в США почтили память жертв теракта во время Бостонского марафона минутой молчания.

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