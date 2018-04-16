Вице-спикер Госдумы Лебедев прокомментировал возможный арест имущества владельца «Челси» Абрамовича

Вице-спикер Государственной думы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился мнением о возможном аресте имущества владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича в Великобритании.

«Это всё в качестве санкционных мер, которые они стараются наложить и применяют по отношению к нашей стране. Есть вопрос о незаконном вывозе капитала и незаконном обогащении ряда олигархов, которые на протяжении последних десятилетий вагонами везли в Великобританию деньги и получали там убежище и гражданство», — приводит слова Лебедева Sport24.

Он отметил, что в Великобритании после принятия закона о необходимости обоснования происхождения своих средств после покупки свыше £50 тыс. многие российские олигархи будут испытывать трудности.

«Большинство наших олигархов, я уверен, обосновать не смогут, потому что трудно обосновать средства, которые ты украл. Роман Абрамович, вероятно, попадёт в число тех бизнесменов, к которым будут соответствующие вопросы у властей Великобритании», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Лебедев заявил, что Абрамович может перестать быть владельцем «Челси».

«Может быть, и отнимут «Челси» у него. Что поделать? Каждый знал, на что идёт, и прекрасно понимал, что, убегая за границу с капиталом, может столкнуться с подобной ситуацией», — подытожил Лебедев.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен купить Головина и отдать в аренду «Витессу» Слуцкого.