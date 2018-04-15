Олимпийская сборная России по хоккею победила Норвегию во втором матче Еврочелленджа

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Олимпийская сборная России по хоккею одержала минимальную победу над национальной командой Норвегии во втором матче Еврочелленджа.
Олимпийская сборная России по хоккею победила Норвегию во втором матче Еврочелленджа
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на свой счёт записал нападающий Илья Михеев (24-я минута). Второй матч на ноль провёл вратарь Игорь Шестёркин, который был признан лучшим игроком встречи.

Ранее сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Норвегии в первом матче Еврочелленджа.

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