Олимпийская сборная России по хоккею победила Норвегию во втором матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России по хоккею одержала минимальную победу над национальной командой Норвегии во втором матче Еврочелленджа.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на свой счёт записал нападающий Илья Михеев (24-я минута). Второй матч на ноль провёл вратарь Игорь Шестёркин, который был признан лучшим игроком встречи.

Ранее сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Норвегии в первом матче Еврочелленджа.