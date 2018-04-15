Олимпийская сборная России по хоккею победила Норвегию во втором матче Еврочелленджа
Олимпийская сборная России по хоккею одержала минимальную победу над национальной командой Норвегии во втором матче Еврочелленджа.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на свой счёт записал нападающий Илья Михеев (24-я минута). Второй матч на ноль провёл вратарь Игорь Шестёркин, который был признан лучшим игроком встречи.
Ранее сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Норвегии в первом матче Еврочелленджа.
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