Кличко: Киев готовится провести финал Лиги чемпионов на таком же высоком уровне, как и Евровидение
- Виталий Кличко
- Reuters
«В мае этого года у нас состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. Мы готовимся к проведению и ожидаем большое количество гостей. И мы должны быть готовы провести это мероприятие на таком же высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году», — цитирует Кличко «Киев».
Мэр заметил, что от уровня проведения мероприятий в Киеве будет зависеть приток иностранных туристов.
Ранее в Киеве состоялась презентация кубка и логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.