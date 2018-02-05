Кличко: Киев готовится провести финал Лиги чемпионов на таком же высоком уровне, как и Евровидение

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица готовится провести финал футбольной Лиги чемпионов на таком же высоком уровне, как Евровидение-2017.
Кличко: Киев готовится провести финал Лиги чемпионов на таком же высоком уровне, как и Евровидение
  • Виталий Кличко
  • Reuters

«В мае этого года у нас состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. Мы готовимся к проведению и ожидаем большое количество гостей. И мы должны быть готовы провести это мероприятие на таком же высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году», — цитирует Кличко «Киев».

Мэр заметил, что от уровня проведения мероприятий в Киеве будет зависеть приток иностранных туристов.

Ранее в Киеве состоялась презентация кубка и логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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