Кличко: Киев готовится провести финал Лиги чемпионов на таком же высоком уровне, как и Евровидение

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица готовится провести финал футбольной Лиги чемпионов на таком же высоком уровне, как Евровидение-2017.

«В мае этого года у нас состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. Мы готовимся к проведению и ожидаем большое количество гостей. И мы должны быть готовы провести это мероприятие на таком же высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году», — цитирует Кличко «Киев».

Мэр заметил, что от уровня проведения мероприятий в Киеве будет зависеть приток иностранных туристов.

Ранее в Киеве состоялась презентация кубка и логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.