Пике: я не проявлял никакого неуважения к болельщикам «Эспаньола»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал празднование забитого гола в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Футболист приложил палец к губам.

«Неуважение — это когда они жалуются на мои слова про «Эспаньол» из Корнельи и когда не обращают внимания на оскорбления моей семьи», — приводит слова Пике Football Espana.

Игрок отметил, что его празднование гола является сарказмом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью в каталонском дерби с «Эспаньолом» в чемпионате Испании.

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