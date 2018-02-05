Пике: я не проявлял никакого неуважения к болельщикам «Эспаньола»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал празднование забитого гола в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Футболист приложил палец к губам.

Read more on how we kept our unbeaten @LaLiga run intact ⬇️https://t.co/G7u5UNUFwB — FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 февраля 2018 г.

«Неуважение — это когда они жалуются на мои слова про «Эспаньол» из Корнельи и когда не обращают внимания на оскорбления моей семьи», — приводит слова Пике Football Espana.

Игрок отметил, что его празднование гола является сарказмом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью в каталонском дерби с «Эспаньолом» в чемпионате Испании.