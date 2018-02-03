Сборная России по санному спорту стала второй в эстафете на юниорском ЧМ

Сборная России по санному спорту завоевала серебряные медали в эстафете на юниорском чемпионате мира в немецком Альтенберге.

Российская команда в составе Данилы Лебедева, Татьяны Цветовой и двойки Всеволод Кашкин — Константин Коршунов уступила сборной Германии 0,953 секунды. Немцы показали время 2 минуты 15,921 секунды. Третьей стала сборная Италии (+1,051). Ранее российский саночник Роман Репилов заявил, что никого в Олимпийской деревне не вводит в заблуждение аббревиатура OAR (Olympic Athlete from Russia) в документах спортсменов из России.