Чемпион НБА Медведенко назвал мэра Киева сплошным разочарованием

Известный украинский баскетболист, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко высказал мнение, что мэр Киева, почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Виталий Кличко не уделяет должного внимание развитию спортивной инфраструктуры в столице Украины.

«К сожалению, в нашей стране спорт с концертами не сможет конкурировать. Концерты побеждают спорт. С экономической точки зрения спорту остаётся только 5%. Остальное время будут концерты, выставки-ярмарки, религиозные секты. Нам даже детям негде проводить евротурниры. О таком месте должны думать наши городские власти», — приводит слова Медведенко Tribuna.

Он отметил, что пытается поднять эту тему на уровне городской власти, поскольку считает, что без больших глобальных проектов, спорт не будет привлекателен.

«Мэр Киева Виталий Кличко — сплошное разочарование. Никак не могу понять, почему человек, посвятивший всю жизнь спорту и понимающий, как в Украине сложно с инфраструктурой, не сделал ничего для улучшения ситуации. Он же сам в своё время уехал из Киева потому, что здесь не было места для тренировок. И теперь с его стороны полное препятствие и игнор. Максимум, который он сделал для спорта в качестве мэра — поставил во дворах турники и брусья», — добавил баскетболист.

Ранее сообщалось, что Кличко призвал не сравнивать его с Цицероном.