«Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» узнали своих соперников по 1/8 финала Кубка Англии

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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

По её итогам определилось, что «Челси» дома примет «Халл Сити», «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Уиган Атлетик».

«Манчестер Юнайтед» отправится на выезд к победителю пары «Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити».

Остальные пары 1/8 финала:

— «Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон»;
— «Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттс Каунти»/«Суонси Сити»;
— «Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;
— «Миллуолл»/«Рочдейл» — «Тоттенхэм Хотспур»/«Ньюпорт»;
— «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ковентри Сити».

Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Кардифф Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

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