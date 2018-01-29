«Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» узнали своих соперников по 1/8 финала Кубка Англии
По её итогам определилось, что «Челси» дома примет «Халл Сити», «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Уиган Атлетик».
«Манчестер Юнайтед» отправится на выезд к победителю пары «Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити».
Остальные пары 1/8 финала:
— «Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон»;
— «Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттс Каунти»/«Суонси Сити»;
— «Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;
— «Миллуолл»/«Рочдейл» — «Тоттенхэм Хотспур»/«Ньюпорт»;
— «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ковентри Сити».
Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Кардифф Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.