Матч между «Марселем» и «Монако» начался с приземления парашютиста на стадионе

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Матч 23-го тура французской Лиги между «Марселем» и «Монако» начался необычным образом.

Перед началом встречи на поле стадиона «Велодром» в Марселе приземлился парашютист, у которого находился мяч, которым футболисты начали игру.

Прыжок был совершён из вертолёта представителем сухопутных войск Франции.

Ранее сообщалось, что сборная Германии попросила английский клуб не травмировать её игроков.

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