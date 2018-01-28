Матч между «Марселем» и «Монако» начался с приземления парашютиста на стадионе

Матч 23-го тура французской Лиги между «Марселем» и «Монако» начался необычным образом.

Перед началом встречи на поле стадиона «Велодром» в Марселе приземлился парашютист, у которого находился мяч, которым футболисты начали игру.

🛩 Quelque chose de très spécial se déroule en cet avant coup d’envoi ! Suivez le LIVE ! #OMASMhttps://t.co/joZ4KPdzm0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 28 января 2018 г.

Прыжок был совершён из вертолёта представителем сухопутных войск Франции.

Ранее сообщалось, что сборная Германии попросила английский клуб не травмировать её игроков.