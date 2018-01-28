Россиянин Шварцман стал призёром двух гонок третьего этапа Toyota Racing Series

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Российский пилот «Феррари» Роберт Шварцман расположился на призовых позициях по итогам двух гонок третьего этапа Toyota Racing Series, который проходит в Новой Зеландии.

Шварцман финишировал вторым во второй гонке и третьим — в третьей.

В настоящий момент 18-летний спортсмен занимает второе место в общем зачёте, имея в активе 550 очков. Лидирует представитель Новой Зеландии Маркус Армстронг (591 очко).

Ранее сообщалось, что российский пилот стал членом гоночной академии «Феррари».

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