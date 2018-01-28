Россиянин Шварцман стал призёром двух гонок третьего этапа Toyota Racing Series

Российский пилот «Феррари» Роберт Шварцман расположился на призовых позициях по итогам двух гонок третьего этапа Toyota Racing Series, который проходит в Новой Зеландии.

Шварцман финишировал вторым во второй гонке и третьим — в третьей. В настоящий момент 18-летний спортсмен занимает второе место в общем зачёте, имея в активе 550 очков. Лидирует представитель Новой Зеландии Маркус Армстронг (591 очко). Ранее сообщалось, что российский пилот стал членом гоночной академии «Феррари».