Дабровски и Павич стали победителями Australian Open в миксте

Представительница Канады Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич одержали победу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.

В решающем матче они оказались сильнее венгро-индийской пары Тимя Бабош и Рохан Бопанна. Поединок закончился в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Ранее сообщалось, что Марах и Павич выиграли Australian Open в парном разряде.