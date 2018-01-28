Дабровски и Павич стали победителями Australian Open в миксте

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Представительница Канады Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич одержали победу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.

В решающем матче они оказались сильнее венгро-индийской пары Тимя Бабош и Рохан Бопанна.

Поединок закончился в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

Ранее сообщалось, что Марах и Павич выиграли Australian Open в парном разряде.

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