Дабровски и Павич стали победителями Australian Open в миксте
Представительница Канады Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич одержали победу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.
В решающем матче они оказались сильнее венгро-индийской пары Тимя Бабош и Рохан Бопанна.
Поединок закончился в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.
Ранее сообщалось, что Марах и Павич выиграли Australian Open в парном разряде.
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