Хакеры Fancy Bears опубликовали ряд документов, связанных с допингом в зимних видах спорта

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Хакерская группа Fancy Bears опубликовала ряд документов, посвящённых проблеме допинга в зимних видах спорта.
Хакеры Fancy Bears опубликовали ряд документов, связанных с допингом в зимних видах спорта
  • Reuters

Из документов, попавших в распоряжение группы, следует, что порядка 70% спортсменов, входящих в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам, являются астматиками и имеют терапевтические исключения на запрещённые препараты. Аналогичным образом ситуация складывается и в Швеции, что, по мнению Fancy Bears, позволяет говорить об институциональном заговоре.

Кроме того, хакеры раскрыли информацию о том, что представители санного спорта Людвиг Ридер (Италия) и Бригит Платцец (Австрия) в недавнем времени избежали наказания за пропуск процедуры допинг-тестирования, а норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю получил всего лишь двухмесячную дисквалификацию после положительной допинг-пробы, несмотря на то, что содержание запрещённого препарата сальбутамола в его организме превышало установленную норму в десять раз.

Ранее сообщалось, что хакерская группа Fancy Bears раскрыла переписку Международного олимпийского комитета (МОК) о допинге во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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