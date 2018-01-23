СМИ: Норвежская гандболистка отказывается играть за сборную из-за украденных интимных фотографий

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро норвежская гандболистка Нора Мёрк отказывается продолжать выступления за национальную команду из за украденных у неё интимных фотографий.

Как сообщает NRK, со ссылкой на газету VG, Мёрк обвиняет нескольких игроков сборной Норвегии в распространении украденных у неё фотографий, при этом, утверждает, что в Федерации знают об этом, но пытаются всеми силами закрыть дело.

Отмечается, что в Федерации заявили об отсутствии доказательств вины игроков, при этом не отрицая тот факт, что украденные у Мёрк фото были в распоряжении некоторых членов сборной.

Ранее сообщалось, что хакеры украли интимные фотографии гандболистки Мёрк.

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