СМИ: Норвежская гандболистка отказывается играть за сборную из-за украденных интимных фотографий
Как сообщает NRK, со ссылкой на газету VG, Мёрк обвиняет нескольких игроков сборной Норвегии в распространении украденных у неё фотографий, при этом, утверждает, что в Федерации знают об этом, но пытаются всеми силами закрыть дело.
Отмечается, что в Федерации заявили об отсутствии доказательств вины игроков, при этом не отрицая тот факт, что украденные у Мёрк фото были в распоряжении некоторых членов сборной.
Ранее сообщалось, что хакеры украли интимные фотографии гандболистки Мёрк.