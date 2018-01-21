Нёсший флаг Тонги на летней Олимпиаде-2016 спортсмен отобрался на Игры-2018 в лыжных гонках

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Спортсмен из Тонги Пита Тауфатофуа, который был знаменосцем своей страны на церемонии открытия летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, отобрался на зимние Игры-2018 в Пхёнчхане.

Тауфатофуа, выступавший на Играх в Рио в тхэквондо, отобрался на Олимпиаду-2018 в последней гонке на квалификационных соревнованиях в Исландии.

Он стал первым в истории спортсменом из Тонги, который выступит на летних и зимних Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что нигерийская спортсменка стала первой скелетонисткой из Африки в истории ОИ.

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