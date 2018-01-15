Месси побил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб в топ-5 европейских лиг
Форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд экс-футболиста немецкой «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов в одном из пяти европейских топ-чемпионатов за один клуб.
В матче 19-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» Месси забил свой 366-й мяч в 401 матче в составе «Барселоны» в первенстве.
Мюллер в составе «Баварии» отличился 365 раз в 427 играх чемпионата Германии с 1964 по 1979 год.
Ранее Месси побил рекорд по голам за один клуб из европейских топ-лиг.
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