Месси побил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб в топ-5 европейских лиг

Форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд экс-футболиста немецкой «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов в одном из пяти европейских топ-чемпионатов за один клуб.

В матче 19-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» Месси забил свой 366-й мяч в 401 матче в составе «Барселоны» в первенстве.

Мюллер в составе «Баварии» отличился 365 раз в 427 играх чемпионата Германии с 1964 по 1979 год.

Ранее Месси побил рекорд по голам за один клуб из европейских топ-лиг.