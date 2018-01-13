СМИ: Погребняк может покинуть московское «Динамо» и продолжить карьеру в Казахстане

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк, ныне выступающий в составе московского «Динамо», может договориться со своим нынешним клубом о досрочном расторжении контракта и перейти в казахстанский «Кайрат».