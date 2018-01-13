СМИ: Погребняк может покинуть московское «Динамо» и продолжить карьеру в Казахстане
Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк, ныне выступающий в составе московского «Динамо», может договориться со своим нынешним клубом о досрочном расторжении контракта и перейти в казахстанский «Кайрат».
Об этом сообщает сайт Kazfootball.kz.
В осенней части сезона-2017/18 34-летний форвард не имел постоянной игровой практики в «Динамо», приняв участие всего в одном матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заключил новое соглашение с «Кайратом».
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