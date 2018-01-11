«Аэрофлот» оставляет за собой право подать иск к жене Аршавина

В «Аэрофлоте» заявили, что оставляют за собой право предъявить иск супруге экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алисе, которая была снята с борта компании за нарушение правил безопасности.

«Наш бортпроводник действовал согласно инструкции. Решение командира воздушного судна о снятии госпожи Аршавиной правомерно. Она может обратиться в суд. «Аэрофлот» со своей стороны может потребовать взыскания убытков, которые были понесены в результате задержки воздушного судна, а также дополнительного наземного обслуживания самолёта в аэропорту. Пока мы этого не сделали. Компания оставляет за собой право подать иск», — сообщил RT пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.

Ранее в компании заявили о готовности оказать юридическую помощь конфликтовавшей с Аршавиной стюардессе.