«Аэрофлот» оставляет за собой право подать иск к жене Аршавина
«Наш бортпроводник действовал согласно инструкции. Решение командира воздушного судна о снятии госпожи Аршавиной правомерно. Она может обратиться в суд. «Аэрофлот» со своей стороны может потребовать взыскания убытков, которые были понесены в результате задержки воздушного судна, а также дополнительного наземного обслуживания самолёта в аэропорту. Пока мы этого не сделали. Компания оставляет за собой право подать иск», — сообщил RT пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов.
Ранее в компании заявили о готовности оказать юридическую помощь конфликтовавшей с Аршавиной стюардессе.