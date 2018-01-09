Бывший наставник БАТЭ Ермакович вошёл в тренерский штаб ЦСКА
Белорусский специалист Александр Ермакович, ранее возглавлявший БАТЭ, вошёл в штаб главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
В прошлом Ермакович работал помощником Гончаренко в БАТЭ. После ухода Гончаренко в ЦСКА Ермакович возглавил клуб и четыре раза подряд приводил его к победе в чемпионате Белоруссии. Под его руководством клуб побеждал в Кубке страны и дважды выигрывал Суперкубок.
Ранее сообщалось, что БАТЭ объявил имя нового главного тренера.
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