Бывший наставник БАТЭ Ермакович вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Белорусский специалист Александр Ермакович, ранее возглавлявший БАТЭ, вошёл в штаб главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

В прошлом Ермакович работал помощником Гончаренко в БАТЭ. После ухода Гончаренко в ЦСКА Ермакович возглавил клуб и четыре раза подряд приводил его к победе в чемпионате Белоруссии. Под его руководством клуб побеждал в Кубке страны и дважды выигрывал Суперкубок.

Ранее сообщалось, что БАТЭ объявил имя нового главного тренера.