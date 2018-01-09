Супруга Льва Яшина рассказала, каким человеком был её муж в жизни

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Вдова великого советского вратаря Льва Яшина Валентина рассказала, каким был её муж за пределами футбольного поля.

«Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать её любому. Кто-то мог сказать, какой красивый свитер. А он отвечал: «Я тебе подарю его». Когда приезжал из-за границы, всё, что привозил, он раздавал», — сказала Яшина в интервью программе Stan Collymore Show на RT.

Вдова великого футболиста также отметила, что он был «добряком».

Ранее в ФИФА постер ЧМ-2018, на котором изображён Лев Яшин, назвали отражением художественного и футбольного наследия России.

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