«Сочи» одержал четвёртую победу в КХЛ подряд, обыграв «Динамо»
«Сочи» одержал выездную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время шайбы за «Динамо» забросили Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс, оформивший дубль.
Гости ответили голами Эрика О’Делла и Шона Коллинза, записавшего в свой актив две шайбы.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу «Сочи» принёс результативный бросок Вадима Хлопотова.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Сочи» занимает шестое место. «Динамо» располагается на последнем месте и потеряло шансы на выход в плей-офф лиги.
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