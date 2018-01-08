«Сочи» одержал четвёртую победу в КХЛ подряд, обыграв «Динамо»

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«Сочи» одержал выездную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время шайбы за «Динамо» забросили Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс, оформивший дубль.

Гости ответили голами Эрика О’Делла и Шона Коллинза, записавшего в свой актив две шайбы.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу «Сочи» принёс результативный бросок Вадима Хлопотова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Сочи» занимает шестое место. «Динамо» располагается на последнем месте и потеряло шансы на выход в плей-офф лиги.

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