Бывший тренер английского клуба признался в семи случаях домогательства к несовершеннолетним футболистам

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Бывший тренер «Кру Александры» Барри Беннелл признал вину в семи случаях домогательства к несовершеннолетним футболистам, которые имели место в период с 1988 по 1991 год.

Как сообщает Sky Sports в связи с этим признанием, число подтверждённых эпизодов домогательства со стороны Беннелла достигло семи.

63-летний специалист обвиняется в 42 домогательствах, включая 11 случаев сексуального насилия и две попытки насилия. В 1998 году он был осуждён на девять лет за педофилию, а в 2015-м — вновь заключён под стражу за домогательства к несовершеннолетнему мальчику.

Ранее сообщалось, что экс-тренера сборной Канады по спортивной гимнастике обвинили в сексуальных домогательствах и насилии.

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