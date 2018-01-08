Рибери заявил, что Роналду незаслуженно получил «Золотой мяч» в 2013 году

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери выразил уверенность, что в 2013 году именно он должен был стать лучшим футболистом и получить награду «Золотой мяч», а не нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«У меня будто украли «Золотой мяч». Уму непостижимо. В тот год я выиграл все возможные трофеи и просто не мог добиться большего. Это было несправедливо», — цитирует Рибери Goal.

Француз добавил, что не получил должной поддержки в родной стране, где большинство желало победы Роналду.

В 2013 году Рибери выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также стал обладателем трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Рибери стал рекордсменом «Баварии» по количеству проведённых матчей среди легионеров.