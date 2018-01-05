Сборная Омана стала победителем Кубка наций Персидского залива по футболу

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Сборная Омана по футболу обыграла национальную команду ОАЭ в финальном матче Кубка наций Персидского залива.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0.

В серии послематчевых пенальти игроки сборной Омана превзошли соперников на один точный удар — 5:4.

Ранее сообщалось, что футболист Снейдер сменил «Ниццу» на команду из Катара.

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