Сборная Омана стала победителем Кубка наций Персидского залива по футболу

Сборная Омана по футболу обыграла национальную команду ОАЭ в финальном матче Кубка наций Персидского залива.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0.

В серии послематчевых пенальти игроки сборной Омана превзошли соперников на один точный удар — 5:4.

Ранее сообщалось, что футболист Снейдер сменил «Ниццу» на команду из Катара.